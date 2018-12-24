Son Dakika Haberleri: Edirne'de 386 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 386 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 386 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 386 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 386 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.


Enez, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Sarayakpınar, Yenikadın, Eskikadın ve Orhaniye köylerinde yapılan denetimlerde, İran, Somali, Filistin, Cezayir, Libya, Fas, Irak ve Afganistan uyruklu 386 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:01 Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne, Güncel
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