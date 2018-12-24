Edirne'de 386 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 386 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 386 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. Enez
, Meriç
ve Uzunköprü
ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Sarayakpınar, Yenikadın, Eskikadın ve Orhaniye
köylerinde yapılan denetimlerde, İran
, Somali
, Filistin
, Cezayir
, Libya
, Fas
, Irak
ve Afganistan
uyruklu 386 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:01 Kaynak: AA
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