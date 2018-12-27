Son Dakika Haberleri: Edirne'de 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

32 dakika önce

Edirne'nin Enez ilçesinde 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'nin Enez ilçesinde 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Saros Körfezi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevli sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 7'si kadın, 8'i çocuk olmak üzere toplam 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ele geçirildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:19 Kaynak: İHA

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