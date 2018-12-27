Edirne'de 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı
32 dakika önce
Edirne'nin Enez ilçesinde 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'nin Enez
ilçesinde 39 Afganistan
uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Saros Körfezi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevli sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 7'si kadın, 8'i çocuk olmak üzere toplam 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ele geçirildi. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:19 Kaynak: İHA
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