Son Dakika Haberleri: Edirne'de 395 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 395 düzensiz göçmen yakalandı

10 dakika önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 395 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 395 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 395 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri yaptıkları çalışmalarda, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.


İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Somali, Afganistan, Mısır, Fas, İran, Filistin, Bangladeş, Pakistan ve Suriye uyruklu 395 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:46 Kaynak: AA
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