Edirne'de 4 bin 250 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 4 bin 250 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de 4 bin 250 kaçak cep telefonu ele geçirildi

7 saat önce

EDİRNE'de, jandarma tarafından durdurulan bir araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan üzerinden ülkeye sokulan 4 bin 250 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edirne'de 4 bin 250 kaçak cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

EDİRNE'de, jandarma tarafından durdurulan bir araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan üzerinden ülkeye sokulan 4 bin 250 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Sürücü K.D. gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'dan kaçak telefon temin ederek, ülkeye yasadışı yollar ile sokacağı bilgisi üzerine K.D.'yi takibe aldı. K.D. yönetimindeki araç, merkeze bağlı Orhaniye Köyü'nde durduruldu. Araçta yapılan aramada 4 bin 250 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken, K.D. gözaltına alındı.


Yunanistan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:38 Kaynak: DHA
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