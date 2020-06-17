Edirne'de 4 bin 559 işletme denetlendi - Son Dakika

Edirne'de il merkezi ve ilçelerdeki 4 bin 559 işletme, normalleşme tedbirleri kapsamında denetlendi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda kontrollü normalleşme adımlarının atılmaya başlandığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ardından normalleşme adımları kapsamında hizmet vermeye başlayan il merkezi ve ilçelerdeki 4 bin 559 işletmede, Edirne Valiliği koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı personelinin katılımıyla oluşturulan 15 komisyon tarafından 1-16 Haziran tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşlara, işletmelerde karşılaştıkları uygunsuzlukları 112, 155 ve 156 numaralı hatlara bildirmeleri uyarısında bulunuldu.