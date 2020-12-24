Edirne'de 4 bin 950 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de 4 bin 950 litre sahte içki ele geçirildi
24.12.2020 16:17
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ev ve eklentilerinde yapılan aramada 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ev ve eklentilerinde yapılan aramada 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada Uzunköprü ilçesinde sahte şarap üretilerek şatışının yapıldığını belirledi. Belirlenen adresteki 2 ev ve eklentilerine düzenlenen operayonda arama yapan jandarma ekipleri, bidonlar içinde 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi. Sahte içkilere el konulurken, gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.
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