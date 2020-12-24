Edirne'de 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi
24.12.2020 15:11
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan baskında yılbaşı öncesi piyasa sürülmek istenen 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan baskında yılbaşı öncesi piyasa sürülmek istenen 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine Uzunköprü'deki bir eve baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada, varil ve bidonlar içerisinde 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.
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