Edirne'de 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan baskında yılbaşı öncesi piyasa sürülmek istenen 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine Uzunköprü'deki bir eve baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada, varil ve bidonlar içerisinde 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.