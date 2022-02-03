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Edirne'de 4 düzensiz göçmen donarak ölmüş halde bulundu - Son Dakika

Edirne'de 4 düzensiz göçmen donarak ölmüş halde bulundu

03.02.2022 10:20
Edirne'de 4 düzensiz göçmen donarak ölmüş halde bulundu

Edirne'nin İpsala ilçesinde 4 düzensiz göçmen ölü bulundu.

Edirne'nin İpsala ilçesinde 4 düzensiz göçmen ölü bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kamuoyuna üzüntü ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

İpsala ilçesinde 4 cesedin daha bulunmasıyla dünden bu yana donarak ölen düzensiz göçmen sayısı 16'ya yükseldi.

Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu.

Hastaneye kaldırılan 1 düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekipleri bölgede arama tarama faaliyetlerine başlamıştı.

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İpsala, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de 4 düzensiz göçmen donarak ölmüş halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de 4 düzensiz göçmen donarak ölmüş halde bulundu - Son Dakika
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