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Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ - Son Dakika

Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

12.01.2022 16:10

Son dakika gündem haberi... Edirne' de tek katlı bir evin bahçesinde çıkan ve bitişiğindeki 3 eve daha sıçrayan yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Edirne' de tek katlı bir evin bahçesinde çıkan ve bitişiğindeki 3 eve daha sıçrayan yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı yangın, daha fazla eve sıçramadan kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangın, Umurbey Mahallesi Edirneli Nazmi Sokak üzerinde meydana geldi. Bir evin bahçesinde başladığı belirtilen ve çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede bitişiğindeki diğer evlere sıçradı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda İtfaiye ekibi sevk edilirken, 112 acil sağlık ekipleri de hazır bulundu. Toplam 4 evi etkisi altına alan yangını, ev sahipleri ve mahalleli çaresizlikle izledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, evler kullanılamaz hale geldi.

'EŞYALARIMIZ KÜL OLDU'

Evi yanan Erdem Ocak, iş yerinden aceleyle geldiğini ve yangınla karşılaştığını belirterek, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum, işten eve geldim ve bu manzarayla karşılaştım. Bayağı hasar var evlerde. Evimizin içerisindeki çekyatlar, yorganlar çoğu malzememiz yandı. Değerli eşyalarımız da vardı. Televizyonlar, elektronik eşyalar hepsi kül oldu" dedi. Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden ise yangında özellikle 2 evin büyük hasar aldığını söyledi. Özgünden, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum ama elektrikten çıktığını söylüyor mahalleli. 4 eve sıçramış ama en büyük hasarı 2 ev almış. Maddi hasar var çok ama onları da yangından sonra tespit edeceğiz" diye konuştu.

Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

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İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... EDİRNE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ - Son Dakika
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