Edirne'de 4 gün önce yakalanıp serbest bırakılan 2 hırsızlık şüphelisi aynı suçtan yakalandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde 4 gün önce masa, sandalye hırsızlığından gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan 2 şüpheli, bu kez cami tuvaletinden çaldıkları kapı kollarıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde İspat Cami Mahallesi, Tahta Cami Sokak'ta durumlarından şüphelenilen 2 kişi polisler tarafından durdurulmak istendi.

Kaçmaya çalışan zanlılardan G.K. adlı kadın yakalandı. T.S. olduğu belirlenen diğer şüpheli ise kaçtı.

Zanlıların beraberindeki malzemelerin Tahta Camisi'nin tuvaletinden çalınan kapı kolları olduğu belirlendi.

G.K. ile daha sonra yakalanan T.S, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. G.K. savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, T.S. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Önceki hırsızlık kameraya yansımıştı

Yeni Mescit Mahallesi'nde 4 gün önce Huzur Sokak'taki bir apartmanın merdiveninin altından piknik masası ve sandalyelerinin çalınması şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında G.K. ve T.S. gözaltına alınmış, zanlılar savcılıktaki işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

Zanlıların masa ve sandalyeleri çalarak uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.