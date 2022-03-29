EDİRNE'DE 4 KİŞİLİK AİLE, SİLAHLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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EDİRNE'DE 4 KİŞİLİK AİLE, SİLAHLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

29.03.2022 12:33

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyündeki evde, aynı aileden 4 kişinin, silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyündeki evde, aynı aileden 4 kişinin, silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu.

Olay, sabah saatlerinde, Uzunköprü'nün Elmalı köyünde meydana geldi. Güler ailesinden dede Mehmet Güler ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güler ve eşi Filiz Güler ile çiftin çocukları Anıl Güler, evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulundu. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)-

EDİRNE'DE 4 KİŞİLİK AİLE, SİLAHLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU
EDİRNE'DE 4 KİŞİLİK AİLE, SİLAHLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU
EDİRNE'DE 4 KİŞİLİK AİLE, SİLAHLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

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Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Mehmet Güler, Uzunköprü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE 4 KİŞİLİK AİLE, SİLAHLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


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