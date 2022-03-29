Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (2) - Son Dakika
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Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (2)

29.03.2022 13:19
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (2)

VALİLİK: TABANCA İLE AV TÜFEĞİ BULUNDU?Edirne Valiliği, Uzunköprü'nün Elmalı köyünde Güner ailesinden dede Mehmet Güner ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner ve eşi Filiz Güner ile çiftin çocukları Anıl Güner'in evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulunmaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

VALİLİK: TABANCA İLE AV TÜFEĞİ BULUNDU

? Edirne Valiliği, Uzunköprü'nün Elmalı köyünde Güner ailesinden dede Mehmet Güner ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner ve eşi Filiz Güner ile çiftin çocukları Anıl Güner'in evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulunmaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Uzunköprü ilçemize bağlı Elmalı köyümüzde bir hanede ateşli silahla vurularak 4 kişinin öldüğünün ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ivedilikle sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemede aynı aileden M.G., M.G., A.G. ve F.G isimli vatandaşlarımızın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir" denildi.

Öte yandan Güner ailesinin yakınları, evin önünde toplanarak gözyaşı döktü. Köy halkından Musa Arıcan, "Ölen kişinin eniştesi var, sabah süt getirmediğini görüyor ve muhtara haber veriyor. Muhtarla birlikte gidip bakıyorlar, durumu görüyorlar. Muhtarın eşi hatta bayılacak gibi oldu. Ölen kadın, benim dayımın torunu oluyor. Hiç husumetlisi yoktu" dedi.Filiz Güner'in kardeşi Lale Uçar da "Yengem aradı, 'Filiz ablanlarda katliam olmuş' dedi. Ben de 'Haberim yok, biliyorum' dedim. Buraya geldik, içeri sokmadılar, göremedim. Ölen kişi, büyük ablam oluyordu" diye konuştu.

Evin çevresine güvenlik şeridi çeken jandarma ekipleri, geniş çaplı araştırmasını sürdürüyor.


Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (2)
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (2)
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (2)
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (2)
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (2)
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (2)
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (2)
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (2)
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (2)
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (2)
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (2)
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Edirne Valiliği, Mehmet Güner, Av Tüfeği, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (2) - Son Dakika
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