Edirne'de 4 milyonluk uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Taklit' buldu - Son Dakika

Edirne'de 4 milyonluk uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Taklit' buldu

Edirne\'de 4 milyonluk uyuşturucuyu narkotik köpeği \'Taklit\' buldu
Son Güncelleme: 19.01.2021 18:12

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta jandarmanın narkotik köpeği 'Taklit' ile yaptığı aramada piyasa değeri 4 milyon TL olan 33 kilo 40 gram marihuana ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta jandarmanın narkotik köpeği 'Taklit' ile yaptığı aramada piyasa değeri 4 milyon TL olan 33 kilo 40 gram marihuana ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avrupa'dan Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen araç, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada durduruldu. Ekiplerin, narkotik dedektör köpeği 'Taklit' ile araçta yaptığı aramada; gizli bölmelere saklanmış piyasa değeri 4 milyon TL olan 33 kilo 40 gram marihuana ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, ismi açıklanmayan araç sürücüsü gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Edirne'de 4 milyonluk uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Taklit' buldu - Son Dakika
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