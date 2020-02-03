Edirne'de 40 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Edirne'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:36 Kaynak: AA
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Enez açıklarında bot hareketliliği tespit etti.
Ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan iki lastik bottaki Afganistan uyruklu 7'si çocuk 40 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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