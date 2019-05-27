Son Dakika Haberleri: Edirne'de 40 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 40 kaçak göçmen yakalandı

2 saat önce

Edirne'de, polis ekiplerince, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen Mısır ve Pakistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de 40 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Edirne'de, polis ekiplerince, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen Mısır ve Pakistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı.

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle göçmenlerin çıktığı 'umut' yolcuğunda Uzunköprü, geçiş noktası olmaya devam ediyor.  Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine çıkarılmaya çalışılan ve Uzunköprü Meriç yolu üzerinde yapılan kontroller de 21 Pakistan ve 19 Mısır uyruklu toplam 40 şahıs ve bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 araç sürücüsü yakalandı.

Yabancı uyruklu şahıslar tamamlanan işlemlerini müteakip İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şahsın çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklandığı bildirildi. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:54 Kaynak: İHA
Polis, Pakistan, Mısır, Edirne, 3. Sayfa
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