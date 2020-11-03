Edirne'de 40 yıllık binanın kolonları çatladı - Son Dakika

Edirne'de 40 yıllık binanın kolonları çatladı

03.11.2020 15:06

Edirne'de, kolonlarda ve çeşitli yerlerinde çatlaklar oluşan bir bina boşaltıldı.

Edirne'de, kolonlarda ve çeşitli yerlerinde çatlaklar oluşan bir bina boşaltıldı. Site sakinleri, kiralık evlerde yaşamaya başladı.

Edirne'de 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan Yenisuiş Sitesi 42/A blok sakinleri, oturdukları binanın kolonlarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle siteyi boşalttı. Yaklaşık 20 gün önce boşaltılan sitenin sakinleri, tuttukları kiralık evlere taşınmak zorunda kaldı.

Mahalle sakinlerinden Mevlüde Baş, Edirne'de kooperatif evlerinde kentsel dönüşümün bir an önce yapılması gerektiğini söyledi. Boşaltılan bina sakinleri, büyük mağduriyet yaşadıklarını, yetkililerin kentsel dönüşümle ilgili bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini belirtti.

Site sakinlerinden Nevzat Gülnaz, son yıllarda binanın kolonlarında büyük hasarlar meydana geldiğini belirterek, danıştıkları müteahhitlerin evlerini bir an önce boşaltmaları gerektiğini söylediğini, şu anda tüm apartmandaki dairelerin boş olduğunu dile getirdi.

"ŞU ANDA HEPİMİZ KİRADAYIZ" Gülnaz, "Dördüncü katta ikamet ediyordum, mal sahibiyim. Biz taşındık ama alacaklarım vardı onun için geldim. Binaların alt kolonlarında çok kötü hasarlar var. Daha önce görüştüğümüz müteahhitler kesinlikle bu binada bir saat dahi kalmamamız gerektiğini söylediler. Aldığımız karar sonucu burasını terk etmek zorunda kaldık. 38 yıllık oturanlarız biz burada. Şu anda hepimiz kiradayız. Büyük mağduriyet yaşıyoruz" dedi.

Gülnaz, "Çevre Şehircilik Bakanlığına müracaat ettik, dilekçe verdik, evlerden tahlil alınmasını bekliyoruz. Yetkililer artık kim el atacaksa biz bir an önce yardım bekliyoruz" diye konuştu.

(Koray Ustabaşı/İHA)

Edirne'de 40 yıllık binanın kolonları çatladı
Edirne'de 40 yıllık binanın kolonları çatladı
Edirne'de 40 yıllık binanın kolonları çatladı
Edirne'de 40 yıllık binanın kolonları çatladı
Edirne'de 40 yıllık binanın kolonları çatladı
Edirne'de 40 yıllık binanın kolonları çatladı
Edirne'de 40 yıllık binanın kolonları çatladı

Kooperatif, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edirne'de 40 yıllık binanın kolonları çatladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Hocalı katliamının başrolündeki Ermeni komutanı ağır yaraladı Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara kalkıştı Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları 99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'ın Elif'le alakalı paylaşımı yürek yaktı Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu ABD Başkanı Trump seçim meydanlarındaki dans görüntülerini paylaşıp oy istedi
Kalecinin attığı golle beraberliği yakalayan Vinaros, orta sahadan yediği golle sahadan mağlup ayrıldı Kalecinin attığı golle beraberliği yakalayan Vinaros, orta sahadan yediği golle sahadan mağlup ayrıldı         
15:07
Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı         
14:44
Schalke yöneticisi, Milan'ın Ozan Kabak için teklif yaptığını söyledi Schalke yöneticisi, Milan'ın Ozan Kabak için teklif yaptığını söyledi         
14:38
Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı         
14:24
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi         
14:12
Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı         
13:50
İzmir'de emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak İzmir'de emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak         
13:43
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
İzmir'de ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı İzmir'de ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı         
12:35
Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti         
12:16
Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı         
12:06
Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek         
11:57
Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak         
11:34
Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu         
10:42
Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim         
10:23
Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak         
09:43
ABD'de seçim öncesi kafaları karıştıran iddia: Joe Biden'ı önde gösteren anketler 4 yıl önceki gibi yanılıyor olabilir mi? ABD'de seçim öncesi kafaları karıştıran iddia: Joe Biden'ı önde gösteren anketler 4 yıl önceki gibi yanılıyor olabilir mi?         
08:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 15:32:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de 40 yıllık binanın kolonları çatladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei