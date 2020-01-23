Edirne'de 401 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 401 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Edirne'de 401 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 401 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 401 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 401 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.


Uzunköprü, Havsa ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Mısır, Irak, Afganistan, İran, Somali, Suriye, Pakistan ve Fas uyruklu 401 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belge şart oldu; "çakar" artık korsan satışta
Yaşlı adamın cesedi Ergene Nehri'nde bulundu Genç kızı ormanlık alana götürüp cinsel istismarda bulunan adam tutuklandı Karı koca arasına girmesi ona pahalıya patladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 23:19:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de 401 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]