Edirne'de 409 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 409 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Edirne'de 409 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 409 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 409 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 409 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Keşan, Uzunköprü, İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Somali, Fas, Irak, Sudan, Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Suriye ve Cezayir uyruklu 409 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:46 Kaynak: AA
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