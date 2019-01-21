Son Dakika Haberleri: Edirne'de 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Enez sahili açıklarında bir lastik botun sürüklendiği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına geçme girişiminde bulunan Afganistan uyruklu 24'ü erkek, 7'si kadın, 10'u çocuk olmak üzere 41 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Botuyla kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:28 Kaynak: AA

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