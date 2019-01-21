Edirne'de 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Enez
sahili açıklarında bir lastik botun sürüklendiği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri bölgeye hareket etti.
Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına geçme girişiminde bulunan Afganistan
uyruklu 24'ü erkek, 7'si kadın, 10'u çocuk olmak üzere 41 düzensiz göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik Botuyla kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:28 Kaynak: AA
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