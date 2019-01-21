Son Dakika Haberleri: Edirne'de 417 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 417 Düzensiz Göçmen Yakalandı

13 dakika önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 417 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 417 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 417 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.


Lalapaşa, İpsala, Enez, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Tayakadın ve Bosnaköy köyünde yapılan denetimlerde, Filistin, Cezayir, Bangladeş, Tunus, Pakistan, Afganistan, Filistin, Afganistan ve İran uyruklu 417 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:34 Kaynak: AA

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