Edirne'de 417 Düzensiz Göçmen Yakalandı
13 dakika önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 417 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 417 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. Lalapaşa
, İpsala
, Enez
, Meriç
ve Uzunköprü
ilçeleri ile merkeze bağlı Tayakadın ve Bosnaköy köyünde yapılan denetimlerde, Filistin
, Cezayir
, Bangladeş
, Tunus
, Pakistan
, Afganistan
, Filistin, Afganistan ve İran
uyruklu 417 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:34 Kaynak: AA
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