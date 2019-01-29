Son Dakika Haberleri: Edirne'de 417 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 417 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 417 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 417 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 417 düzensiz göçmen yakalandı.


Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Enez, Lalapaşa, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Yenikadın, Köşen, Orhaniye ve Bosnaköy köylerinde yapılan denetimlerde, Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Irak, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 417 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne, Güncel
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