Edirne'de 417 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 417 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 417 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İpsala
, Enez
, Lalapaşa
, Meriç
ve Uzunköprü
ilçeleri ile merkeze bağlı Yenikadın, Köşen, Orhaniye
ve Bosnaköy köylerinde yapılan denetimlerde, Fas
, Filistin
, Bangladeş
, Mısır
, Irak
, Afganistan
, Pakistan
ve İran
uyruklu 417 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:42 Kaynak: AA
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