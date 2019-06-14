Son Dakika Haberleri: Edirne'de 42 bin kök Hint keneviri yakalandı
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Edirne'de 42 bin kök Hint keneviri yakalandı

3 saat önce

Edirne'de, 42 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edirne'de 42 bin kök Hint keneviri yakalandı, System.String[]
Edirne'de, 42 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bosnaköy köyünde E.D.'nin arazisinde 42 bin kök Hint keneviri tespit etti.
Ekipler, kenevirlerin özel maksatlı bakımlarının yapılmadığı değerlendirdi.
Hint kenevirleri yakılarak imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:45 Kaynak: AA
Edirne, Güncel
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