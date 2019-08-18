Edirne'de 42 kaçak göçmen yakalandı
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EDİRNE'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:41 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Enez
ilçesinde, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunanistan
'a geçmeye çalışan Afganistan
uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, ilçe sahili açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yapacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, durdurdukları lastik botta Afganistan uyruklu 21'i çocuk, 7'si kadın, toplam 42 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
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