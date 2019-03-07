Son Dakika Haberleri: Edirne'de 437 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 437 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 437 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 437 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 437 düzensiz göçmen yakalandı.

Hudut Birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.


Enez, Uzunköprü, İpsala ve Meriç ilçelerinde yapılan denetimlerde, Afganistan, Pakistan, Cezayir, Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Suriye, İran, Somali, Tunus ve Libya uyruklu 437 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:06 Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne, Güncel
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