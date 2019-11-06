Edirne'de 448 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 448 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Enez, İpsala, Keşan ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Pakistan, Suriye, Bangladeş, Somali, Fas, Cezayir, Afganistan ve Eritre uyruklu 448 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmenlere kılavuzluk yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.D, T.Ç, E.A, F.Y, E.G, H.G, S.G. ve M.E.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.