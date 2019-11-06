Son Dakika Haberleri: Edirne'de 448 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Edirne'de 448 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 448 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 448 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 448 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 448 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Enez, İpsala, Keşan ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Pakistan, Suriye, Bangladeş, Somali, Fas, Cezayir, Afganistan ve Eritre uyruklu 448 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmenlere kılavuzluk yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.D, T.Ç, E.A, F.Y, E.G, H.G, S.G. ve M.E.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:08 Kaynak: AA
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