Edirne'de 45 kütüphane törenle açıldı - Son Dakika

Edirne'de başlatılan proje kapsamında oluşturulan 45 kütüphane, törenle hizmete girdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi"nde, Edirne ve ilçelerinde kütüphanesi olmayan okullar tespit edildi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde öğretmen ve öğrenciler tarafından imal edilen mobilyalarla kent merkezi ve ilçelerinde belirlenen 45 okul daha kütüphaneye kavuşturuldu. Böylece kentte kütüphanesiz okul kalmadı.

Kütüphanelere Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'nca kitap desteği sağlandı.

Yeni kütüphaneler açılacak

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İlhami Ertem Anadolu Lisesindeki kütüphanede düzenlenen törende, canlı bağlantı ile yapımı tamamlanan tüm kütüphanelerin açılışını gerçekleştirdi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde hazırlanan kütüphane mobilyalarının kaliteli olduğunu belirten Canalp, "Kitapların tedarik edilmesi noktasında düzenlenen kampanyaya, Şehir Gönüllüleri Vakfımız kitapları satın almak suretiyle destekte bulundu." dedi.

Canalp, açılması planlanan Çocuk Kütüphanesi'nin son aşamaya geldiğini, ayrıca kente yeni yapılacak kütüphaneyi de bu yıl içinde tamamlamak istediklerini kaydetti.

Vali Canalp, eşi ve Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Onursal Başkanı Dr. Ayten Canalp, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, öğretmenler ve öğrencilerle kitap okudu.

Canalp ve beraberindekiler öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan sergiyi gezdi.

Bir öğrenci yaptığı resmi Vali Canalp'e hediye etti.