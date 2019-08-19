Edirne'de 469 düzensiz göçmen yakalandı
11 dakika önce
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 469 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:50 Kaynak: AA
'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 469 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. İpsala
, Uzunköprü
, Lalapaşa Meriç
ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Somali
, Eritre, Filistin
, Afganistan
, Mısır, Pakistan
, Irak
ve Suriye
uyruklu 469 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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