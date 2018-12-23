Edirne'de 47 Düzensiz Göçmen Yakalandı
29 dakika önce
Edirne'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'nin Enez
ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Enez ilçesinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, bölgede hareket halindeki bir lastik bot fark etti.
Durdurulan botta aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı 46 Afganistan
, 1 İran
uyruklu 47 düzensiz göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:26 Kaynak: AA
Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım
Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma
Dünya, Felaketin Yaşandığı Ülkeden Gelen Fotoğraflarla Sarsıldı: Cesetler Yan Yana Dizildi