Son Dakika Haberleri: Edirne'de 47 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 47 Düzensiz Göçmen Yakalandı

29 dakika önce

Edirne'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 47 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Enez ilçesinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede hareket halindeki bir lastik bot fark etti.

Durdurulan botta aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı 46 Afganistan, 1 İran uyruklu 47 düzensiz göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:26 Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Enez, Edirne, Güncel
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