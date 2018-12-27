Edirne'de 470 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 470 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 470 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. İpsala
, Meriç
ve Uzunköprü
ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy köyünde yapılan denetimlerde, Fas
, Libya
, Filistin
, Bangladeş
, Tunus
, Pakistan
, Afganistan
, Cezayir
ve Irak
uyruklu 470 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:12 Kaynak: AA
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