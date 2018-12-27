Son Dakika Haberleri: Edirne'de 470 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 470 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 470 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 470 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 470 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy köyünde yapılan denetimlerde, Fas, Libya, Filistin, Bangladeş, Tunus, Pakistan, Afganistan, Cezayir ve Irak uyruklu 470 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:12 Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne, Güncel
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