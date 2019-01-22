Edirne'de 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez'in Çataltepe köyü, Uzunköprü'nün Değirmenci köyü ve Meriç'in Karahamza köyünde şüphe üzerine durdukları araçlarda arama yaptı.
Aramalarda yakalanan Afganistan, Pakistan ve Somali uyruklu 49 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Y.K, S.B, M.T. ve Suriye uyruklu M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:51 Kaynak: AA
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