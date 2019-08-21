Edirne'de 49 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Enez
ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçmeye çalışan 49 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, yaptığı denetimlerde Altınkum
plajı açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, Afganistan
ve İran
uyruklu, 13'ü çocuk, 8'i kadın toplam 49 kaçağı yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne
Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.