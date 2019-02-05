Edirne'de 497 Düzensiz Göçmen Yakalandı
24 dakika önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 497 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 497 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İpsala
, Enez
, Lalapaşa
, Meriç
ve Uzunköprü
ilçeleri ile merkeze bağlı Yenikadın, Kemalköy
, Orhaniye
ve Bosnaköy köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir
, Myanmar
, Fas
, Filistin
, Bangladeş
, Mısır
, Irak
, Afganistan
, Pakistan
ve İran
uyruklu 497 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:36 Kaynak: AA
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