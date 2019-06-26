Edirne'de 498 düzensiz göçmen yakalandı
2 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 498 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:56 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 498 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İpsala
, Uzunköprü
, Havsa
ve Meriç
ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Senegal
, Kamerun
, Filistin
, Lübnan
, Cezayir
, Pakistan
, Afganistan
, Mısır
, Irak
, Suriye
ve Bangladeş
uyruklu 498 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Cuma gününe kadar devam edecek
Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi.
CHP'den "İstanbul ehline emanet edilmedi" diyen Bahçeli'ye tepki: Tam bir kibir örneği
Altın günü düşüşle kapattı! İşte son durum