Edirne'de 5 bin taşla Atatürk'ün resmedildiği mozaik tablo yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 5 bin taşla Atatürk'ün resmedildiği mozaik tablo yapıldı - Son Dakika

Edirne'de 5 bin taşla Atatürk'ün resmedildiği mozaik tablo yapıldı

6 saat önce

Edirne'de 5 bin doğal taş kullanılarak 4 günde tamamlanan Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmedildiği mozaik tablo yapıldı.

Edirne'de 5 bin taşla Atatürk'ün resmedildiği mozaik tablo yapıldı, System.String[]

Edirne'de 5 bin doğal taş kullanılarak 4 günde tamamlanan Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmedildiği mozaik tablo yapıldı.

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89. yıl dönümü kutlamaları kapsamında valilik, milli eğitim ve halk eğitim müdürlüklerince "Bir taşta senden" projesi başlattı.

Edirneliler, kentteki bir alışveriş merkezinde 4 gün boyunca tabloyu oluşturmaya çalıştı.Tablonun son taşı da Vali Yardımcısı Ali Uysal tarafından konuldu. 5 bin doğal taşla yapılan tablo ile vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Tablo şehirde belirlenen bir alana asılacak.

-"Tablo birliği anlatıyor"

Ali Uysal, düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Türk milletinin kurucu ve ortak unsuru olduğunu söyledi.

Binlerce kişinin birer taş koymasıyla oluşan Atatürk mozaiğinin, Türkiye'de yaşayan vatandaşların birliğini anlattığını dile getiren Uysal, şöyle dedi:

"Tablo bir bütünlüğü ifade ediyor. Atatürk ise bizim toplumumuzun vazgeçilmez ve kurucu unsurumuz. Toplumda hepimiz üzerimize düşen görevi yaparak bir taş koyarsa bütünlük muazzam bir şekilde ortaya çıkar. Bu taşların manası budur. Bu taşlar toplumu oluşturan unsurlardan birisidir. Bende Edirne Valimiz Ekrem Canalp'in adına son taşı koyarak birliğimiz ve beraberliğimizin daim olması temennisinde bulunuyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:56 Kaynak: AA
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