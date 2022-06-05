Edirne'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı - Son Dakika
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Edirne'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı

05.06.2022 15:42
Edirne'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı

Edirne'de Dünya Çevre Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Edirne'de Dünya Çevre Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. Daha sonra Edirne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, anıta çelenk sundu.

Öztürk burada yaptığı konuşmada, çevrenin öneminin her geçen gün daha iyi hissedildiğini belirtti.

Her yıl ayrı bir temayla kutlanacak olan Çevre Haftası'nın bu yıl sıfır atık temasıyla kutlandığını ifade eden Öztürk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sıfır atık nedir? Sıfır atık, israf etmemek. doğal kaynakları verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak, atıkları kaynağında ayrıştırmak, etkin toplama sistemini kurmak, atıkların geri kazanım ve geri dönüşümünü hedefleyen atık önleme veya atık yönetimi denmektedir. Dünyada ve ülkemizde nüfusun ve yaşam stantlarının artmasıyla birlikte artan kentleşme sanayileşme, tüketim ve doğal kaynakların kullanılmasında sıfır atık uygulanmadığı takdirde önüne geçemeyeceğimiz atıkların oluşmasına, erozyon, çölleşme iklim değişikliği başta olmak üzere tüm canlıların hayatlarını tehdit edecek hava, su ve toprak kirliliğine neden olacaktır. Hal böyleyken yaşanabilir, temiz, güzel bir çevre ve dünya için her birimizin sıfır atık programına önem vermeliyiz."

Öztürk, tüm vatandaşların Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladı.

Konuşmaların ardından Öztürk ve beraberindekiler Atatürk Anıtı'ndan Saraçlar caddesine kadar yürüyüş yaptı.

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Dünya Çevre Günü 'İlk adım çevre yürüyüşü' ile kutlandı Dünya Çevre Günü 'İlk adım çevre yürüyüşü' ile kutlandı
Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı - Son Dakika

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