Yangında can pazarı: İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı - Son Dakika
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Yangında can pazarı: İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı

31.07.2022 14:14
Yangında can pazarı: İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı

Edirne'de 5 katlı binanın 2 katının kullanılmaz hale geldiği yangında, alevlerin arasında mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.

Edirne'de 5 katlı binanın 2 katının kullanılmaz hale geldiği yangında, alevlerin arasında mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi Maarif Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler, alt kattaki daireye de sıçradı. Alevlerin korkutucu boyuta ulaştığı yangında, evin içinde genç birinin olduğu belirlendi.

Adeta can pazarının yaşandığı yangında alevlerin ortasında mahsur kalan genci kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekibi tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarılan genç, itfaiye merdiveniyle güvenli alana indirildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen gencin, korku dolu anlar yaşadığı ve sürekli titrediği kameralara yansıdı.

Sesleri duyunca dışarı çıktığını söyleyen apartman sakini Tolga Başol, gencin annesiyle birlikte yaşadığını ancak yangın esnasında evde tek olduğunu belirterek, kurtarmak için seferber olduklarını anlattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangında can pazarı: İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı - Son Dakika

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