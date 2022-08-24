Askeri bando, Kuva-i Milliye, Ordu , Aslan Mehmetçik, Sakarya , Bu Bayrak, Buna Er Meydanı Derler, Vatan ve 5. Kolordu marşları ile Plevne ve Memleketim türkülerini seslendirdi

Kaynak: AA

Saraçlar Caddesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de askeri bando Zafer Bayramı konseri verdi - Son Dakika

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