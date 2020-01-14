Edirne'de 5 liralık hamsiye ilgi büyük - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 5 liralık hamsiye ilgi büyük - Son Dakika

Edirne'de 5 liralık hamsiye ilgi büyük

6 saat önce

DENİZLERDE bollaşan Karadeniz'in incisi hamsi, Edirneli balıkçılar ve balık severleri de sevindirdi.

Edirne'de 5 liralık hamsiye ilgi büyük, System.String[]

DENİZLERDE bollaşan Karadeniz'in incisi hamsi, Edirneli balıkçılar ve balık severleri de sevindirdi. Vatandaşlar kilosu 5 liraya düşen hamsiyi alabilmek için Balık Pazarı'na akın etti.

Sezon başında umduğunu bulamayan balıkçıların havaların soğumasıyla bollaşan hamsi ile yüzleri gülmeye başladı. Özellikle Karadeniz'de ağları dolduran hamsi, denize kıyısı olmayan kentlerdeki balık severleri de sevindirdi. Edirne'de kilosu 5 liraya düşen hamsi için, vatandaşlar balık tezgahlarının başına koştu.

Edirne kent merkezindeki Balık Pazarı esnafından Feridun Biztiren, hamsinin ucuzlamasının hem kendilerini hem de vatandaşı çok mutlu ettiğini dile getirdi. Biztiren, "Hamsi denizlerde bollaştı, dolayısıyla tezgahımızda da fiyatı düştü. Gördüğünüz gibi hem vatandaş memnun hem biz memnunuz. Umarız uzun süre böyle gider ve fiyatlar yükselmez" dedi.

Sezon başında kilosu 20 liradan satılmaya başlayan Hamsi, son dönemde 30 liraya çıkmıştı.


Karadeniz, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:45 Kaynak: DHA
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