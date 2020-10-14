Son dakika haberleri: Edirne'de sahte ve kaçak içki operasyonları düzenlendi - Son Dakika

Edirne'de, düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan malzeme ve şişelenmiş halde sahte içki ele geçirildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli M.E.E'nin iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 13 yarım litre, birer adet 1 litre ve 5 litrelik şişelerde sahte veya el yapımı olduğu değerlendirilen rakı ele geçirildi.

Aramada, sahte içki yapımında kullanılan malzemelerden 8 adet 5 litrelik plastik bidon içerisinde tıbbi kullanım amaçlı etil alkol, 1 adet 250 mililitrelik şişe içerisinde anason aroması, 1 adet 100 mililitre anason yağı bulunan cam şişe ve 2 adet şeffaf renkli el yapımı veya sahte içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen huni yakalandı.

Şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

-10 bin liralık gümrük kaçağı alkol yakalandı

Bu arada Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 50 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde rutin yol kontrolü ve arama faaliyetlerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Aracın bagaj kısmından yapılan aramada piyasa değeri 10 bin lira olan 50 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.