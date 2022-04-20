Edirne'de 500 çocuk hediye edilen bayramlıklarla sevindi - Son Dakika
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Edirne'de 500 çocuk hediye edilen bayramlıklarla sevindi

20.04.2022 10:31

Edirne Müftülüğü ve gönüllülerden oluşan yardım topluluğu, Ramazan Bayramı öncesinde yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi ve Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailelerin çocuklarına giysi yardımında bulundu.

Edirne Müftülüğü ve gönüllülerden oluşan yardım topluluğu, Ramazan Bayramı öncesinde yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi ve Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailelerin çocuklarına giysi yardımında bulundu.

Kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan mağazaya aileleriyle gelen çocuklar, kendilerine verilen 250 liralık hediye çekiyle alışveriş yaptı.

Bayramlık kıyafet alan çocukların sevinçli olduğu gözlendi.

İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakıf (TDV) Edirne Şube Başkanı Alettin Bozkurt, AA muhabirine, ramazanın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyledi.

Bayramlıklarını alan çocukların sevindiğini belirten Bozkurt, "Çocukların mutluluğu bizleri de mutlu etti. Edirne'de 500 çocuğumuzu giydiriyoruz. Gayemiz çocuklarımızı ve aileleri bayram arifesinde mutlu etmek, sevindirmek. Emeği geçen, destek verenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Hayırda Yarışan Kadınlar Grubu yöneticisi Şüheda Şark da topluluğun 2003'ten bu yana yardımlarına devam ettiğini ifade etti.

Çocukları Ramazan Bayramı'na hazırladıklarını anlatan Şark, "25 ilimizde yardımlarda bulunduk. Edirne'de de çocuklarımızı bayramlıklarla sevindirdik." dedi.

Selimiye İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Hamza Elhaidi de 7 yıldır ailesiyle Türkiye'de yaşadıklarını söyledi.

Kardeşleriyle bayramlık almaya geldiğini belirten Elhaidi, "Çok mutluyuz, bayramı heyecanla bekliyoruz, teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Edirne'de 500 çocuk hediye edilen bayramlıklarla sevindi
Edirne'de 500 çocuk hediye edilen bayramlıklarla sevindi
Edirne'de 500 çocuk hediye edilen bayramlıklarla sevindi
Edirne'de 500 çocuk hediye edilen bayramlıklarla sevindi

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Kaynak: AA

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