Edirne'de 500 keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Edirne'de 500 keklik doğaya bırakıldı

21.06.2022 16:22
Edirne'de 500 keklik doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün "Doğaya Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı" kapsamında Edirne'de 500 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün "Doğaya Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı" kapsamında Edirne'de 500 kınalı keklik doğaya salındı.

DKMP Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerince, program kapsamında araçlarla Alıç Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahasına taşınan keklikler, doğaya bırakıldı.

Yozgat Keklik Üretim İstasyonundan tahsisi yapılan kekliklerin doğayı bırakılmasına, DKMP Edirne Şube Müdürü Kerim Yapça, DKMP ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Edirne, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de 500 keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika
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