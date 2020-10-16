Edirne'de 500 kilo kaçak midye ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de 500 kilo kaçak midye ele geçirildi
16.10.2020 10:35
EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 500 kilo kaçak midye ele geçirildi.
EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 500 kilo kaçak midye ele geçirildi.
Enez Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kamyonette yaptıkları aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 500 kilo kaçak midye ele geçirdi. Midyelere el konulurken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Canlı oldukları belirlenen midyeler, teslim edildikleri Enez Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nde denize döküldü. Şüpheliler haklarında 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, araç ise trafikten menedildi.
Son Dakika Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı Sabah işe gitmek için evinden çıktı, sokak ortasında cansız beden ile karşılaştı Kemal Ademi, Ronaldo'ya meydan okudu: Hazır olduğumda ondan daha yükseğe sıçrayabilirim Bacanağı ile baldızını öldüren eski uzman çavuş kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Çukur'un 100. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, abisiyle ilgili gerçeği öğreniyor Devlet büyüklerinin resimlerinin boyayla kapatılma çalışması Bolu'yu karıştırdı ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu