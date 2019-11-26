Son Dakika Haberleri: Edirne'de 517 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 517 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 517 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 517 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 517 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.


Uzunköprü ve İpsala ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Irak, İran, Pakistan, Afganistan, Suriye, Filistin, Somali, Fas ve Cezayir uyruklu 517 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:24 Kaynak: AA
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