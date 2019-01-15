Edirne'de 518 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Edirne'de iki günde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 518 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de iki günde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 518 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İpsala
, Meriç
ve Keşan
, Havsa
, Uzunköprü
ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Köşen, Sazlıdere
ve Orhaniye
köylerinde yapılan denetimlerde, Fas
, Cezayir
, Filistin
, Bangladeş
, Mısır
, Pakistan
, Afganistan
, Hindistan
ve Eritre uyruklu 518 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:07 Kaynak: AA
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