Son Dakika Haberleri: Edirne'de 518 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 518 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Edirne'de iki günde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 518 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 518 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de iki günde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 518 düzensiz göçmen yakalandı.


Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.


İpsala, Meriç ve Keşan, Havsa, Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Köşen, Sazlıdere ve Orhaniye köylerinde yapılan denetimlerde, Fas, Cezayir, Filistin, Bangladeş, Mısır, Pakistan, Afganistan, Hindistan ve Eritre uyruklu 518 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:07 Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne, Güncel
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