Son Dakika Haberleri: Edirne'de 52 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 52 Düzensiz Göçmen Yakalandı

25 dakika önce

Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 52 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceçiftlik köyü yakınlarında şüphe üzerine Yüksel S'nin (43) kullandığı 34 BC 2948 plakalı kamyoneti durdurdu.

Aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan Yüksel S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:39 Kaynak: AA

Jandarma, Edirne, Keşan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konsensus İstanbul İçin Yaptığı Son Anketi Açıkladı CHP, İYİ Parti ve HDP İttifakı Afişi Montaj Çıktı

Dodurga'da 14 Milyon Ton Kömür Rezervi Bulunuyor Hatay 4,1 Büyüklüğündeki Depremle Sallandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 10:04:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de 52 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]