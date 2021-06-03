Edirne'de 52 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Aramalarda 52 litre kaçak içki, 36 litre etil alkol, 500 gram anason ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.B'nin iş yeri ve evinde arama gerçekleştirdi.

Edirne 'de düzenlenen operasyonda 52 litre kaçak içki ve 36 litre etil alkol ele geçirildi.

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