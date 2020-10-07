Edirne'de 520 kilometrelik altyapı çalışmasının 170 kilometresi tamamlandı - Son Dakika

Edirne'de 520 kilometrelik altyapı çalışmasının 170 kilometresi tamamlandı

07.10.2020 15:25
Edirne'de 520 kilometrelik altyapı çalışmasının 170 kilometresi tamamlandı, System.String[]

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte altyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, 520 kilometrelik hat çalışmasının 170 kilometresinin tamamlandığını bildirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte altyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, 520 kilometrelik hat çalışmasının 170 kilometresinin tamamlandığını bildirdi.

Edirne Belediye Meclisi eylül ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basına ve vatandaşlara kapalı gerçekleştirilen toplantıda, 15 gündem ve 2 gündem dışı madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere İller Bankası'ndan 20 milyon liralık kredi alınması için Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a yetki verildi.

Altyapı çalışmalarının etap etap yapıldığını belirten Gürkan, "Altyapı çalışmaları kapsamında 520 kilometrelik hattın 170 kilometresini tamamladık. 30 kilometre uzunluğunda yağmur suyu toplama kanalı yapıyoruz. 110 kilometre uzunluğunda kanalizasyon kanalı döşüyoruz. 380 kilometre içme suyu hattı yapıyoruz, Edirne'deki tüm içme suyu alt yapısı değişecek. Altyapı çalışmalarında bu hatlar ayrı ayrı kazılıyor. O yüzden kimi sokaklar ayrı ayrı kazılabiliyor. Etap etap ilerliyoruz. En sıkıntılı bölgelerden başladık ve bu yerlerde çalışmaların büyük kısmı tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Kosova Cumhuriyeti'nin Prizren Belediyesiyle "kardeş şehir" ilişkisi için çalışmaların başlaması kararlaştırıldı.

Türkiye ve Kosova'nın iki dost ülke olduğunu vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş ülkelerden Kosova Cumhuriyeti'nin Prizren Belediyesi ile ilişkilerimizi gayri resmi olarak yürütüyorduk. Prizren bizim tarihimizde birçok ortak yönümüz olan bir yer. Belediyesi de tarihi bir belediye. Kosova Cumhuriyeti Prizren Belediyesi ile kardeş şehir ilişkilerimizin resmi olarak başlamasını istiyoruz. İnşallah pandemiden sonra hep birlikte gider ilişkilerimizi daha da geliştiririz."

Recep Gürkan, Prizren, Kosova, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de 520 kilometrelik altyapı çalışmasının 170 kilometresi tamamlandı - Son Dakika

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