Edirne'de 522 vizon postu ile çok sayıda kürk kıyafet ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 522 vizon postu ile çok sayıda kürk kıyafet ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de 522 vizon postu ile çok sayıda kürk kıyafet ele geçirildi

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 522 vizon postu ile 81 kürk, mont ve palto ele geçirildi.

Edirne'de 522 vizon postu ile çok sayıda kürk kıyafet ele geçirildi, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 522 vizon postu ile 81 kürk, mont ve palto ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir alışveriş merkezi otoparkında şüpheli hareketleri nedeniyle 3 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, bir süre sonra 2 otomobilde yaptıkları aramada çuvallar içerisinde Türkiye'ye kaçak yolla sokulan 522 adet vizon postu ile 81 kürk mont ve palto ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:46 Kaynak: AA
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