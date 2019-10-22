Son Dakika Haberleri: Edirne'de 527 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Edirne'de 527 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 527 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 527 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 527 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 527 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.


Enez, İpsala, Uzunköprü ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Suriye, Fas, Cezayir, Bangladeş, Pakistan, Afganistan ve Eritre uyruklu 527 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:34 Kaynak: AA
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