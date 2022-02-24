Edirne'de 53 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilde 53 bin tütün doldurulmuş makaron ve 6 kilogram kaçak tütün bulundu.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tütün ve mamullerinin kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli H.K'nin otomobilini ilçe girişinde durdurdu.

Yapılan aramada, tütünle doldurulmuş 53 bin makaron ve 6 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Şüpheli H.K. gözaltına alındı.